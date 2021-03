Chamusca: início animador Vítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 17:46

Rio - O ABC será o adversário do Botafogo na segunda fase da Copa do Brasil. A equipe potiguar conseguiu a classificação na tarde desta quarta-feira, ao segurar o empate em 1 a 1 com o Rio Branco VN (ES), no Estádio Olímpio Perim.

O Botafogo irá encarar o ABC em jogo único fora de casa, no Estádio Frasqueirão, em Natal, e não terá a vantagem do empate. Caso o placar tenha igualdade, a vaga será decidida nos pênaltis. A partida ocorrerá no dia 7 ou 14 de abril.



Até lá, o Glorioso concentra suas forças no Campeonato Carioca. O time de Marcelo Chamusca volta a campo no clássico contra o Vasco, no próximo domingo, em São Januário.