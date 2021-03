Souza testa positivo para Covid-19 Vitor Silva/Botafogo

Publicado 20/03/2021 11:01

Rio - O Botafogo informou na manhã deste sábado que o zagueiro Souza testou positivo para o coronavírus e irá desfalcar o clube no clássico contra o Vasco, no próximo domingo, pelo Campeonato Carioca, e também não enfrentará o Flamengo na próxima quarta-feira.

Souza, que estava atuando de improvisado de lateral, já está sob os cuidados do departamento médico do Alvinegro. Ele vem sendo usado na lateral enquanto Hugo e Guilherme, originais da posição, estavam no departamento médico.



Como alternativa, Marcelo Chamusca deverá contar com Paulo Victor, opção das categoria de base, mas quem vem sendo relacionado nas últimas partidas pelo treinador.