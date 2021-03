Marco Antônio Divulgação

Por Lance

Publicado 21/03/2021 14:40

O Botafogo vai ao mercado em busca de reforços para o meio-campo. O alvo da vez é Marco Antônio, de 23 anos, que pertence ao Bahia. O clube de General Severiano tem interesse formal pelo atleta e fará uma reunião com representantes do jogador na próxima segunda-feira para tentar chegar a um acordo.

Lucas Andrino, representante do jogador, estará desembarcando no Rio de Janeiro nesta segunda-feira para conversar com Eduardo Freeland, diretor de futebol do Botafogo, e conversar sobre os detalhes da negociação. A informação foi confirmada pelo próprio agente ao LANCE!.





Buscar um meio-campista é uma das prioridades da diretoria do Botafogo no mercado de transferências. O Alvinegro entende que o setor ainda precisa ser reforçado diante de uma temporada com o calendário ainda mais apertado e na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.



Marco Antônio se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2016 pelo Desportiva Paraense e foi contratado pelo Bahia logo depois. Pelo Tricolor de Aço, fez a estreia como atleta profissional. Na última temporada, marcou quatro gols em 27 partidas disputadas.



Na temporada 2021, Marco Antônio soma apenas 18 minutos em campo, tendo perdido espaço com o treinador Dado Cavalcanti no Bahia.



O jogador também despertava o interesse do América-MG. O Bahia negocia com Messias, do Coelho, e a equipe mineira pediu a chegada de Marco Antônio como uma compensação. As conversas, contudo, não avançaram.