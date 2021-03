Vasco enfrenta o Botafogo pela 4 rodada do Campeonato Carioca 2021 em São Januario. Comemoração de Matheus Frizzo no gol do Botafogo. Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 21/03/2021 20:09

Douglas Borges - Fez boas defesas em chances de perigo do Vasco. Não teve culpa no gol - NOTA 6

Jonathan - Atuação correta do lateral. Teve boas chegadas ao ataque - NOTA 6

Marcelo Benevenuto - Deu de graça o escanteio que resultou no gol do Vasco no fim do jogo - NOTA 4,5

Kanu - Esteve bem posicionado na maioria dos lances - NOTA 6

Paulo Victor - Cumpriu bem seu papel. Boa partida do garoto - NOTA 6

José Welison - Cumpriu bem seu papel no meio-campo - NOTA 5,5

Rickson - Completamente perdido na marcação. Deixou diversos espaços - NOTA 4,5

Matheus Frizzo - Foi de longe o mais lúcido no meio do Botafogo. Boa partida - NOTA 7

Warley - Tentou bastante, mas acabou sendo pouco efetivo no setor ofensivo - NOTA 6

Matheus Babi - Jogador mais participativo no ataque do Botafogo. Criou boas chances - NOTA 6,5

Marcinho - Se movimentou e buscou jogo, mas não teve chance de perigo - NOTA 5,5

Ênio - Puxou contra-ataques que poderiam ter dado a vitória ao Botafogo, mas pecou nas decisões - NOTA 5

Kayque - Entrou se movimentando bem, mas pouco fez - NOTA 5,5

Gilvan - Cumpriu bem seu papel defensivo no curto tempo em que esteve em campo - NOTA 5,5

Rafael Navarro - Não acrescentou em nada com sua entrada. Quando acionado, foi mal - NOTA 5

Felipe Ferreira - Entrou no fim e não pôde mostrar muito - SEM NOTA