Marcelo Chamusca Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 10:00 | Atualizado 22/03/2021 10:02

Rio - O Botafogo deixou escapar no fim da partida a vitória no clássico contra o Vasco, em São Januário. O treinador da equipe carioca, Marcelo Chamusca lamentou o resultado, mas fez elogios ao rendimento da sua equipe no confronto do último domingo.

"A gente fez um segundo tempo muito bom no aspecto de construção de jogadas, neutralizamos muito bem o Vasco até um determinado momento e tivemos muitas possibilidades em transição e contra-ataque. (Empate no fim) deixa a gente frustrado, porque nosso sentimento é pelo tanto que a gente produziu no segundo tempo. Tivemos muitas chances de matar o jogo, ficamos com o sentimento de frustração porque tivemos ambição e jogamos para vencer", afirmou.

Publicidade

O técnico falou também sobre a ambição do Botafogo no Carioca. Apesar de admitir que o a competição serve como preparação para um objetivo maior que é a Série B, o comandante afirmou que o objetivo é estar entre os quatro mais bem colocados.



Publicidade

"Carioca é importante pra nós e queremos estar entre os quatro no final da primeira fase. Temos que ser coerentes e ter tranquilidade para analisar jogo a jogo, estamos construindo um time. Foi a primeira semana cheia de treinos que eu tive e, a partir de semana que vem, não terei mais isso. Vai ser jogar, recuperar e jogar", disse.