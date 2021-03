Marco Antônio Divulgação

Publicado 22/03/2021 12:01

Rio - O meia Marco Antônio está perto de acertar com o Botafogo. Porém, antes do anuncio oficial, o jogador, que pertence ao Bahia, vestiu a camisa alvinegra e já teve um vídeo viralizado nas redes sociais. O atleta será emprestado até o fim de 2021.

"Estou muito feliz por estar fazendo parte dessa nação alvinegra que é o Botafogo. Time gigantesco do Rio de Janeiro, que optou por mim. Estou muito motivado a ajudar e honrar esse manto glorioso. Vamos que vamos, meu Fogão!", afirmou o jogador, de 23 anos.

Marco Antônio já apareceu usando a camisa do Botafogo, clube que irá defender até o final do ano, por empréstimo.



Marco Antônio se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2016 pelo Desportiva Paraense e foi contratado pelo Bahia logo depois. Pelo Tricolor de Aço, fez a estreia como atleta profissional. Na última temporada, marcou quatro gols em 27 partidas disputadas.

Marco Antônio assinou recentemente um novo acordo com o Bahia para extensão do vínculo até fevereiro de 2023 Na temporada 2021, o meia soma apenas 18 minutos em campo, tendo perdido espaço com o treinador Dado Cavalcanti no Bahia.