Publicado 23/03/2021 18:44

Rio - O Botafogo continua o processo de reformulação do elenco para a temporada e anunciou mais um reforço nesta terça-feira. Através das redes sociais, o Alvinegro confirmou a chegada do meia Marco Antônio, ex-Bahia. Aos 23 anos, o atleta chega ao clube carioca por empréstimo até o final da temporada, com a divisão dos salários entre as equipes.

Na última segunda-feira, antes mesmo de ser confirmado pela diretoria do Botafogo, o meia postou um vídeo nas redes sociais vestindo a camisa do clube e falando como atleta do Alvinegro. Durante a negociação com a equipe carioca, o América-MG também demonstrou interesse na contratação do jogador. Na última temporada, Marco Antônio marcou quatro gols em 27 partidas.