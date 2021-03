Ídolo do Ceará, Ricardinho, de 35 anos, chega como opção para o carente setor de criação alvinegro Vítor Silva/Botafogo

Rio - Aos 35 anos, Ricardinho tem fome de bola. Ídolo do Ceará, trocou uma situação confortável no ex-clube pelo desafio de ajudar o Botafogo a reconquistar o lugar na elite do futebol brasileiro em 2022. Oficialmente apresentado na tarde desta terça-feira, o apoiador chega como opção para ocupar o carente setor de criação. Regularizado, o reforço está à disposição, mas não deve ser ralacionado para o clássico com o Flamengo, nesta quarta-feira, às 21h35, no Nilton Santos.



"Preciso de mais alguns dias para dar uma base na parte física e na parte de força. E, junto com isso, buscar a parte técnica nos treinos. Vou procurar me dedicar ao máximo para que isso ocorra o quanto antes. Mas creio que mais essa semana estarei em uma condição mínima para poder estar à disposição", disse Ricardinho.

Com a saída de Bruno Nazário, Ricardinho aumenta o leque de opções do técnico Marcelo Chamusca para o setor de criação. Versátil e experiente, o apoiador não escolhe função no meio de campo, que conta com Cesinha e os recém-contratados Matheus Frizzo e Felipe Ferreira.

"Estou à disposição do professor Marcelo Chamusca que me conhece e sabe onde ele pode me utilizar. Tanto mais ofensivo ou vindo um pouco mais de trás. Não cabe a mim optar ou escolher, mas sim o que ele deseja que eu faça para poder ajudar. Independente da posição eu vou procurar fazer o meu melhor para poder ajudar", destacou.



Após sete temporadas no Ceará, Ricardinho deixou o clube com um legado de conquistas: duas Copas do Nordeste e três Campeonatos Cearenses. Lá conheceu o técnico Marcelo Chamusca, que avalizou a contratação do apoiador, conhecido pela liderança técnica e no vestiário.

"É uma construção diária. Precisamos ter a intenção de ajudar e servir um ao outro dentro do vestiário. É manter sempre uma cabeça positiva, independente das dificuldades que possam vir e é normal que aconteça dentro de um clube. Mas a certeza que temos que ter é que estamos aqui e precisamos fazer o nosso melhor todos os dias. Precisamos transparecer para os mais novos e quem está aqui, independente de idade, para abrir a mente e o coração para que consiga evoluir. Não é pensar em si, mas sim no propósito para o Botafogo. E é isso que a gente vai procurar fazer", disse Ricardinho.

Confira outros trecho na coletiva virtual de Rivardinho



Acerto com o Botafogo



"Oportunidade de estar em um grande clube com uma grande história, e trabalhar também com o professor Chamusca, com o Roger (Gouveia, preparador físico) e poder aprender muito com os profissionais que aqui estão e eu não conhecia. É bom poder aprender e participar um pouco dessa construção do clube, buscando se estruturar cada vez mais, crescer e o principal objetivo que é voltar para a Série A. Isso que me motivou. Foram longos anos no Ceará. Estou com o coração alegre e muito grato por já me sentir em casa no Botafogo."



Características em campo



"Se for essa a necessidade do professor para que ele me use nessa posição, vou estar totalmente aberto para poder contribuir e entregar meu melhor. O atleta precisa se permitir jogar em mais de uma posição ou função em prol da equipe. No clássico com o Vasco, alguns jogadores terminaram a partida em outra posição e a entrega foi magnífica."



Marcelo Chamusca



"Foi primordial. Primeiro por eu já ter trabalhado com ele e segundo porque foi ele que pediu a contratação. Então sou muito grato pela oportunidade que ele e o Botafogo estão me dando para que a gente possa contribuir. O Botafogo é um corpo em que cada um tem uma função e todos têm que se sentir úteis para que possamos contribuir. Eu sou mais um nesse corpo e vou fazer o meu melhor em forma de agradecimento ao professor e ao clube que está me dando essa oportunidade."