Por O Dia

Publicado 24/03/2021 12:01

Rio - Uma notícia ruim para as contas do Botafogo. A Justiça do Trabalho condenou o clube carioca na última terça-feira a efetuar o pagamento de uma dívida de R$ 903.687,00 com o atacante Erik, que defendeu o clube carioca em 2018 e 2019. As informações são do portal "Esporte News Mundo".

Atualmente no Changchun Yatai, da China, o jogador entrou na Justiça contra o Botafogo em outubro do ano passado. Na ocasião, o jogador, de 26 anos, fez uma publicação em suas redes sociais abordando o ocorrido.

"Sempre respeitei a camisa e todos os torcedores! Minha torcida continuará e meu respeito também pelos torcedores! Tentei muitas e muitas vezes um acordo, e a verdade é que nem respondido era e nunca fui procurado. Honrei todas as vezes que vestir essa camisa", disse.



Atualmente no futebol chinês, Erik foi revelado pelo Goiás, defendeu o Palmeiras e o Atlético-MG, antes de chegar ao clube carioca. No Botafogo, o atacante fez 46 jogos e marcou 14 gols.