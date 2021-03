Carli assinou por dois anos Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 15:22 | Atualizado 24/03/2021 15:25

De volta ao Botafogo, Joel Carli foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quarta-feira (24). Entretanto, não poderá jogar contra o Flamengo logo mais, às 21h35 no Nilton Santos, porque o prazo de inscrição é até a véspera da partida, ou seja, até terça-feira.

Com isso, Carli só terá condições de reestrear pelo Botafogo na próxima rodada, contra o Nova Iguaçu, no domingo, pelo Campeonato Carioca. Seu nome ainda precisar entrar no Bira da Ferj, mas essa parte burocrática é menos complicada após a inscrição no BID da CBF para casos de transferência de clubes do exterior. A tendência é que aconteça ainda hoje.



Publicidade

O zagueiro estava no Aldosivi, da Argentina, e retornou ao Botafogo com um contrato de dois anos.