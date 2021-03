Matheus Babi Vitor Silva / Botafogo

Publicado 28/03/2021 17:45 | Atualizado 28/03/2021 18:22

Rio - Após Palmeiras, Fluminense e Athletico-PR, o Corinthians é mais um time interessado na contratação do atacante do Botafogo, Matheus Babi. O agente do jogador, de 23 anos, confirmou em entrevista à Jovem Pan, que o Timão buscou informações sobre o atleta, mas sem qualquer proposta.

Em entrevista à SuperRádio Tupi, o representante do Botafogo, Bruno Martins, afirmou que Babi não irá deixar o Alvinegro sem que o clube carioca o libere. Ele tem contrato de empréstimo até o fim de 2021.



"A prioridade total é do Botafogo, o Botafogo tem o controle da situação hoje juntamente com o staff do atleta, ele só sai com o aval do clube. A gente sabe que os clubes hoje necessitam realizar transferências pra sobreviver financeiramente, principalmente no momento em que a gente vive, de pandemia, mas a gente só vai dar o próximo passo se o Botafogo tiver interesse na situação. Caso contrário, o Babi permanece no Botafogo feliz, com o objetivo de conseguir o acesso no final do ano", disse.

Dono dos direitos de Babi, o Serra Macaense aguarda uma oferta de três milhões de euros (cerca de R$ 19,62 milhões) pelo jogador, de 23 anos. O Alvinegro tem 40% de taxa de vitrine em uma possível negociação até dezembro, quando termina o empréstimo.



Mathes Babi chegou ao Botafogo no ano passado por empréstimo após o Campeonato Carioca. Com 14 gols pelo Glorioso, o jogador é um dos remanescentes do elenco da última temporada. Ele disputou 42 jogos pelo clube carioca.