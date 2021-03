Marcelo Benevenuto Vitor Silva / Botafogo

Publicado 30/03/2021 10:54 | Atualizado 30/03/2021 10:55

Rio - Revelado nas categorias de base do Botafogo, o zagueiro Marcelo Benevenuto está próximo de dar adeus ao clube carioca. De acordo com informações do "Canal do TF", o defensor, de 25 anos, deverá ser emprestado ao Fortaleza até o fim do ano.

O clube cearense iria ser responsável pelo pagamento de 100% dos salários do jogador do Botafogo. Isso faria com que o Glorioso economizasse mais de R$ 2 milhões até o fim da temporada. Ainda faltam detalhes para que o acordo seja finalizado.



Na conversa entre os dois clubes, um jogador do Fortaleza chegou a ser cogitado para ser envolvido na negociação e ir para o Botafogo. No entanto, essa possibilidade não se concretizar.

Revelado pelo Botafogo, Marcelo Benevenuto fez a sua estreia nos profissionais na temporada de 2016. Na atual temporada, o defensor entrou em campo em sete partidas e não marcou com a camisa alvinegra.