Publicado 30/03/2021 12:43

Rio - Marcelo Benevenuto tem acerto encaminhado para deixar o Botafogo e defender o Fortaleza por empréstimo em 2021. No entanto, o movimento de torcedoras “Fortaleza para Elas”, projeto que conta com o apoio do clube, se manifestou contra a chegada do atleta, que é acusado de ter agredido a namorada em 2017.

O caso ocorreu próximo à sede do Botafogo, em General Severiano. Segundo a vítima, Marcelo lhe deu um soco no rosto após uma discussão por ciúmes. Na época, ele negou a agressão. O caso corre em segredo de Justiça.



“Diante dos fatos, nos manifestamos contra a contratação de Marcelo Benevenuto, pois jamais aceitaremos que o clube ao qual torcemos e amamos contrate jogadores com histórico de agressões a mulheres”, diz parte do comunicado do movimento de torcedoras.