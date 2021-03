Marcelo Benevenuto Vitor Silva / Botafogo

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 19:24

Rio - Em baixa no Botafogo, o zagueiro Marcelo Benevenuto teve o nome especulado em outras equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. Um destes clubes é o Fortaleza, que teve nome ligado ao atleta na última segunda-feira. Contudo, de acordo com o diretor executivo do Tricolor de Aço, Sergio Papellin, a equipe cearense não abriu negociações pelo jogador.

"Primeiramente, não tem nenhuma negociação por enquanto. O Marcelo Benevenuto é jogador do Botafogo, inclusive jogou neste final de semana. Então não tem nada de negociação por enquanto com o Fortaleza não. Se aparecer alguma mudança de momento e que seja bom para o clube, a gente vai tentar. Mas a princípio é atleta do Botafogo", disse o dirigente da equipe.