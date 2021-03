Zé Welison está nos planos para a Série B VITOR SILVA / BOTAFOGO / DIVULGAÇÃO

Publicado 30/03/2021 19:52

Rio - O volante Zé Welison deve deixar o Botafogo. Segundo o site "Globo Esporte", o Sport encaminhou um acerto com o Atlético-MG e deve fechar com o jogador por empréstimo até o fim do Brasileirão.

Zé Welison ficaria no Botafogo até maio, mas terá sua saída antecipada diante do interesse do Leão. O volante, inclusive, foi cortado da relação de atletas para o jogo desta quarta-feira, contra o Madureira, pelo Campeonato Carioca.



Aos 26 anos, Zé Welison foi emprestado pelo Atlético-MG ao Botafogo em 2020. Foi titular durante boa parte da última temporada, mas nunca foi unanimidade.