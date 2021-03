Presidente do Botafogo, Durcesio Mello busca trazer dinheiro novo Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 31/03/2021 12:03

Dono de uma das maiores dívidas entre os clubes brasileiros, na casa de R$ 1 bilhão, o Botafogo tenta se reestruturar, mas o rebaixamento no Campeonato Brasileiro foi um duro golpe. Segundo estimativa do presidente do clube, Durcesio Mello, a queda à Série B representa uma perda de até R$ 95 milhões na arrecadação.

A principal perda de receita está na cota de TV, girando em torno de R$ 74 milhões. Sem dinheiro e com muita dificuldade, o Botafogo tenta arrecadar R$ 10 milhões com patrocínios e não descarta vender jogadores para fazer caixa.



Publicidade

"Meu número é de R$ 90 milhões a R$ 95 milhões (de perda). Estamos lutando para conseguir R$ 10 milhões no ano de patrocínio. E uma das coisas que passa pela minha cabeça é a venda de jogadores. Temos uma safra muito boa subindo do sub-17. A segunda opção é reestruturar a dívida e a terceira é arrumar dinheiro novo", afirmou o presidente alvinegro em entrevista à Rádio Bandeirantes, relembrando a venda três jogadores.



A principal aposta da diretoria que assumiu recentemente é uma mudança drástica na gestão, como na chegada do executivo Jorge Braga, para reestruturar o Botafogo.

Publicidade

"Hoje está realmente muito difícil, mas vamos reestruturar o Botafogo para continuar. Não é trabalho de curto prazo, vai durar anos. O Flamengo reestruturou tudo e hoje virou uma potência, então podemos fazer também", completou.