Publicado 31/03/2021 13:14

Rio - O presidente do Botafogo, Durcesio de Mello, falou nesta quarta-feira sobre a negociação frustrada com o São Paulo pelo zagueiro Kanu. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o mandatário debochou da oferta feita pelo clube paulista para contratar o defensor.

“Kanu teve proposta do São Paulo, mas o São Paulo quis dar uma cocada e duas mariolas. Esses tempos aqui no Botafogo acabaram. Todo mundo vinha aqui e pegava na mão grande. Isso acabou no Botafogo”, afirmou.

Na época, segundo o "GE", a oferta do São Paulo por Kanu foi de R$ 5 milhões. Porém, 30% deste valor seria abatido em dívidas do Glorioso com o clube paulista pela contratação do atacante Henrique Almeida.