Botafogo x Madureira Divulgação

Por O Dia

Publicado 31/03/2021 19:01 | Atualizado 31/03/2021 19:05

Rio - O Botafogo empatou com o Madureira em 1 a 1, na tarde desta quarta-feira, pela 7ª rodada do Campeonato Carioca. O Glorioso viu o Tricolor Suburbano abrir o placar com Luiz Paulo, mas buscou o resultou no segundo tempo e deixou tudo igual com Matheus Babi.

O primeiro tempo foi marcado por um jogo de muito equilíbrio entre as duas equipes, que tiveram praticamente a mesma posse de bola. O Botafogo começou o jogo mais ligado e chegando mais ao campo de ataque. No início, o time alvinegro apostava nas jogadas aéreas, mas esbarrava em uma marcação consistente feita pelo adversário.

O Madureira, por sua vez, era mais preciso ao organizar seus contra-ataques e acabou sendo premiado. Aos 26 minutos, a bola é cruzada na área do Botafogo, Kanu fura de cabeça, Jonathan se atrapalha com a bola e Luiz Paulo aproveita a lambança da zaga para abrir o placar.

O gol nitidamente abalou o time do Botafogo, que passou a apresentar dificuldades para ameaçar o gol adversário. O técnico Marcelo Chamusco chegou a inverter a posição de alguns homens do meio para frente, mas em vão. O Glorioso não conseguiu criar nenhuma chance de perigo e foi para o vestiário em desvantagem no marcador.

Na volta do intervalo, o Madureira optou por fazer um jogo mais defensivo e acabou chamando o Botafogo para seu campo. No entanto, o time alvinegro pecava na hora de decidir as jogadas e pouco conseguia ameaçar o gol adversário. Por esse motivo, o técnico Marcelo Chamusca colocou Rafael Navarro em campo, ao lado de Babi, e optou por passar a atuar com dois homens de referência.

A mudança surtiu efeito e o Botafogo passou a levar mais perigo para o Tricolor Suburbano. Aos 29, Rafael Navarro chutou cruzado, o goleiro Felipe Lacerda deu rebote e Matheus Babi apareceu na pequena área para deixar tudo igual no placar.

Após o gol de empate, o Madureira passou a buscar mais o campo de ataque e a partida ficou corrida, com chances para os dois lados. O Botafogo quase virou após cobrança de escanteio de Ricardinho, quando Edmário tentou cortar de cabeça e quase fez de cabeça. A bola acabou explodindo no travessão. Pouco depois, já aos 42, o Madureira chegou bem e Maurício cabeceou à queima-roupa, mas Douglas Borges manteve o empate no placar.

Com o empate, o Botafogo chegou a 10 pontos no Campeonato Carioca. O time de Chamusca volta a campo no próximo domingo, contra a Portuguesa, às 17h, no Giulitte Coutinho.

BOTAFOGO X MADUREIRA

Local: Estádio Giulite Coutinho

Árbitro: Wagner Nascimento Magalhães

BOTAFOGO: Douglas Borges, Jonathan (Warley), Kanu, Gilvan e Paulo Victor; Kayque (Ricardinho), Matheus Frizzo, Marco Antônio (Ênio), Felipe Ferreira (Ronald) e Marcinho (Rafael Navarro); Matheus Babi. Técnico: Marcelo Chamusca

MADUREIRA: Felipe Lacerda, Rhuan, Edmário, Maurício Barbosa e Juninho; Victor Feitosa, Humberto e Nivaldo (Caíque Valdívia); Sillas, Luiz Paulo (Sampaio) e Bruno Santos (Natan). Técnico: Alfredo Sampaio

Gols: Matheus Babi (29' do 2ºT); Luiz Paulo (26' do 1ºT)

Cartões amarelos: Matheus Babi e Rafael Navarro; Victor Feitosa, Juninho, Edmário, Sillas e Rhuan