Botafogo x Madureira

Por O Dia

Publicado 31/03/2021 19:06

DOUGLAS BORGES - Fez boa defesa em chute de Nivaldo, aos 13 minutos. Espalmou a bola de forma precipitada e ocasionou o rebote que levou ao gol do Madureira. Fez boas defesas na sequência da partida. Nota: 6,0

JONATHAN - Deu um bonito chute aos 9 minutos, obrigando o goleiro a trabalhar. Acabou participando da lambança que ocasionou o gol do Madureira. NOTA: 5,5

WARLEY - Entrou no fim e nada pôde fazer. SEM NOTA.

KANU - Preciso nos desarmes até falhar na cabeçada para afastar a bola, em lance que saiu gol do Madureira. NOTA: 5,0

GILVAN - Fez bom jogo e foi seguro, apesar de pouco exigido pelo ataque do adversário. NOTA: 6,0

PAULO VICTOR - Bastante acionado, fez boas investidas e tentou um chute aos 45 minutos, mas foi bloqueado. Manteve o bom desempenho na etapa final. NOTA: 6,5

KAYQUE - Pouco apareceu na partida, mas foi seguro defensivamente. Foi substituído no segundo tempo. NOTA: 5,5

RICARDINHO - Entrou no fim e pouco fez. SEM NOTA

MATHEUS FRIZZO - Fez bom primeiro tempo e foi um dos melhores no meio-campo do Botafogo, com desarmes e passes corretos. NOTA: 6,5

MARCO ANTÔNIO - Não fez grande partida e pouco apareceu no ataque. Foi substituído no segundo tempo. NOTA: 5,0

ÊNIO - Implementou mais velocidade ao ataque do Alvinegro, mas não conseguiu transformar em gols. NOTA: 5,5

FELIPE FERREIRA - Tentou algumas jogadas no setor ofensivo, mas sem sucesso. Foi substituído na etapa final. NOTA: 5,0

RONALD - Não teve grande participação nos mais de 30 minutos em que esteve em campo. NOTA: 5,5

MARCINHO - Promoveu boa movimentação no ataque, mas sem grande eficácia no primeiro tempo. Foi substituído no segundo tempo. NOTA: 6,0

RAFAEL NAVARRO - Participou da jogada que culminou no gol de empate de Matheus Babi. NOTA: 6,0

MATHEUS BABI - Procurou pouco o jogo e quase não recebeu bola na frente na etapa inicial. Fez falta dura em Humberto e levou amarelo. Estava no lugar certo, na hora certa para empatar o jogo para o Botafogo. NOTA: 7,0

MARCELO CHAMUSCA - A equipe dominou a partida nos primeiros 20 minutos de jogo e pressionou o Madureira, mas não foi feliz nos arremates. Perdeu um pouco de intensidade após levar o primeiro gol. Fez todas as mudanças que pôde, mas não conseguiu a virada. NOTA: 5,5

MADUREIRA - Não ofereceu muito perigo ao gol de Douglas Borges, mas soube se defender e fechou os espaços do Botafogo após marcar o primeiro gol. Levou um gol no segundo tempo, mas saiu com o empate, que garantiu a entrada no G-4. NOTA: 6,5