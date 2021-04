Marcelo Chamusca ainda vai fazer a sua estreia pelo Botafogo Vitor Silva/Botafogo/Divulgação

Por MH

Publicado 31/03/2021 20:28

Apesar do volume de jogo e do poder de reação do Botafogo, o técnico Marcelo Chamusca lamentou a falta de sorte da equipe para virar a partida contra o Madureira — 1 a 1, na tarde desta quarta-feira, no Estádio Giulite Coutinho, em Edson Passos. Para o comandante, sua equipe deveria ter saído com o triunfo, uma vez que teve mais a bola e criou mais chances de gols.

"Até o momento em que tomamos o gol tivemos um controle interessante do jogo, criamos muito pelo lado do campo, trabalhamos bem o jogo de profundidade. Tivemos uma boa posse de bola. O adversário veio jogar por uma bola. No segundo tempo o jogo ficou mais difícil, mas controlamos bem, nosso goleiro trabalhou muito pouco. Pelo que o time construiu, pelo controle que tivemos, pela posse de bola, merecíamos um resultado melhor", destacou.