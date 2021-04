Felipe Neto está preocupado com a temporada do Botafogo Reprodução do Instagram

Por Lance

Publicado 05/04/2021 09:12

Até Felipe Neto ficou na bronca com a atuação do Botafogo. O youtuber criticou o desempenho do Alvinegro após o empate em 1 a 1 com a Portuguesa neste domingo (4), pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. Vale ressaltar que o Glorioso teve um jogador a mais durante todo o segundo tempo e levou o gol de empate tendo superioridade numérica.

O influenciador digital e ex-patrocinador do Botafogo não gostou da postura de Marcelo Chamusca na partida. O treinador, mesmo com um jogador a mais, voltou para o intervalo com um volante no lugar de um atacante: Kayque na vaga de Matheus Babi.



"Esse Botafogo aí não sobe (para a Primeira Divisão do Brasileiro) de jeito algum. O que o Chamusca fez nesse jogo foi absolutamente inexplicável", escreveu Felipe em sua conta do Twitter.