Kevin Vitor Silva / Botafogo

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 20:00

Rio - Ainda no processo de reformulação do elenco para a temporada de 2021, o Botafogo pretende se desfazer de mais duas peças do plantel. De acordo com o portal 'Torcedores.com', o Alvinegro irá rescindir os empréstimos do lateral-direito Kevin e do meia Davi Araújo. Ambos ainda estão na lista dos que ganharam férias no clube carioca.

Cedido pelo Tombense, Kevin não fez boa temporada pelo Botafogo e foi muito criticado pela torcida alvinegra. Já Davi Araújo quase não foi aproveitado pelos vários técnicos que passaram pelo clube em 2020. Além da dupla, Barrandeguy, Lecaros, Rhuan e Gustavo Cascardo são outros atletas que não devem ser aproveitados por Marcelo Chamusca.