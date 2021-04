Marcelo Chamusca Vitor Silva / Botafogo

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 08:30 | Atualizado 08/04/2021 09:32

Rio - Após negociar Pedro Raul, no mês passado, com o Yokohama Marinos, o Botafogo está próximo de perder mais um centroavante para a temporada 2021. O atacante Matheus Babi deve se juntar ao Ahtletico Paranaense nos próximos dias, e com isso, o Alvinegro já pensa em nomes para reforçar o setor ofensivo, de acordo com informações do 'Gazeta Esportiva'.

Agora, Marcelo Chamusca só terá Rafael Navarro e Matheus Nascimento, dois jovens da base, para ocupar a posição. Aos 21 anos, Navarro se profissionalizou no ano passado, e Matheus Nascimento, de 17, é uma das grandes joias do clube. Para o lado de campo, o clube conta com vários atacantes, como Marcinho, Ronald, Ênio, Warley, Rhuan, Davi Araújo e Lecaros.