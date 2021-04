Matheus Babi já despertou o interesse de vários clubes Vitor Silva/Botafogo

Publicado 07/04/2021 16:56

Rio - Os dias que prometiam ser decisivos para o futuro de Matheus Babi ainda não trouxeram uma resposta sobre a transferência do atacante. Botafogo e Athletico Paranaense, equipe que está interessada no atleta, estão com dificuldade para chegar em um acordo no sentido de valores de transferência e o negócio entrou em compasso de espera.



O LANCE! apurou que as últimas horas foram de complicação. A expectativa de todos os envolvidos era que a transferência fosse resolvida nesta quarta-feira, mas Botafogo e Athletico Paranaense não chegaram a um consenso quanto ao valor que será pago pela transferência e a porcentagem dos direitos econômicos do atleta que o Alvinegro manterá.



Entre Athletico e Serra Macaense, equipe detentora dos direitos de Matheus Babi, está tudo certo: será pago 1 milhão de euros (R$ 8 milhões, na cotação atual) por 60% da "fatia" do atleta.

O que separa a negociação de um aperto de mão é um acordo entre o Furacão e o Botafogo, que possui 40% de taxa de vitrine e tem peso na decisão do futuro do atleta. Inicialmente, o Athletico pagaria uma taxa entre R$ 2 a 3 milhões pelo jogador, além de manter uma porcentagem de venda futura do jogador para o Botafogo.



Sem nenhum acordo em nenhum desses pontos, a negociação recuou. Botafogo e Athletico terão uma nova "rodada de conversas" para que o Furacão chegue a um denominador que agrade o clube de General Severiano.