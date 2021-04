Durcesio Mello, de 65 anos, recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19 em 'casa', no Estádio Nilton Santos Reprodução/Botafogo TV

Por Lance

Publicado 08/04/2021 21:24

Rio - O dia foi de uma conquista pessoal para Durcesio Mello. O presidente do Botafogo, de 65 anos, tomou, na tarde desta quinta-feira, a primeira dose da vacina do novo coronavírus no drive thru do Estádio Nilton Santos.



"Muito feliz de estar tomando minha primeira dose no Estádio Nilton Santos. Estou impressionado positivamente com a equipe do SUS, atendimento maravilhoso, tranquila a vacinação. Brevemente todos estarão vacinados e de volta ao estádio vendo jogos de futebol", comemorou Durcesio.



O estádio está funcionando como ponto de vacinação, mas apenas para as pessoas que chegam dentro de carro. Não é preciso sair do veículo para tomar a dose, que é respeitada pelo calendário divulgado pela Prefeitura do Rio de Janeiro.



O ponto de vacinação fica localizado no estacionamento do Setor Sul, no lado contrário o qual os jogadores e a delegação entra no estádio para as partidas e treinamentos durante os dias da semana.