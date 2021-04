Lecaros teve propostas, mas não houve acerto entre Botafogo e clubes Vítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 10:52

Fora dos planos do Botafogo, os laterais-direito Kevin, Barrandeguy e Gustavo Cascardo e os atacantes Lecaros, Rhuan e Davi Araújo foram liberadores do elenco e receberam férias. Enquanto tenta negociá-los ou acerta a rescisão, a diretoria do Glorioso gasta cerca de R$ 255 mil com os seis jogadores, segundo o 'Canal do TF'.



Dos seis nomes, apenas dois estão perto do fim de contrato: Gustavo Cascardo tem vínculo até maio e Davi Araújo até junho. Os outros ficariam até dezembro e por isso o Botafogo corre contra o tempo para liberar a folha salarial.



Lecaros já negociou com Cuiabá e Avaí, mas não houve acordo entre o Botafogo e os clubes. Já Barrandeguy não aceitou o acordo de rescisão proposto e só recebeu sondagens até o momento.



Outros nomes fora dos planos já deixaram o clube recentemente. Foi o caso de Kalou, Rafael Forster, Zé Welison e Marcelo Benevenuto.