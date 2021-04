Marcelo Chamusca Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 11:54

Rio - Com 11 pontos, o Botafogo está na quinta colocação e tem apenas mais três rodadas para buscar a classificação para as semifinais do Carioca. Para isso precisa terminar entre os quatro primeiros nesta fase inicial do Estadual. Neste sábado, o Glorioso tem um compromisso muito complicado. A equipe encarar o Volta Redonda, no Raulino, às 21h05.

Sem poder contar com Matheus Babi, suspenso, e que talvez não jogue mais pelo Glorioso, já que está perto de ser negociado, o Botafogo deverá entrar em campo com o atacante Rafael Navarro. A equipe carioca não vence há dois jogos pelo Campeonato Estadual.

Publicidade

Marcelo Chamusca deve escalar o Botafogo com: Douglas Borges; Jonathan, Kanu, Gilvan e PV; Matheus Frizzo, Ricardinho, Felipe Ferreira; Marco Antônio, Marcinho e Rafael Navarro.

Do outro lado, o Volta Redonda com 19 ponto pode garantir a classificação para as semifinais do Carioca nesta rodada. Caso derrote o Botafogo, o Glorioso vai chegar aos 22 pontos e não poderá mais ser ultrapassado por qualquer equipe que está fora do G-4.