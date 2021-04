Botafogo x Sport pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Nilton Santos Vitor_Silva

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 20:55

Rio - A pandemia de coronavírus segue desfalcando atletas de equipes brasileiras ao redor do país. Nesta sexta-feira, o Botafogo noticiou que o volante Romildo contraiu a doença e ficará fora de combate pelas próximas duas semanas. O jogador não enfrenta o Volta Redonda, neste sábado, às 21h05, no Raulino de Oliveira, pela nona rodada do Campeonato Carioca.

Segundo o Núcleo de Saúde e Performance do Botafogo, Romildo está bem, com sintomas leves e será acompanhado pelos médicos do clube nos próximos dias. Além do Volta Redonda, Romildo também deve perder os confrontos contra o ABC na próxima quarta-feira, fora de casa, pela Copa do Brasil e o clássico contra o Fluminense, no próximo final de semana.