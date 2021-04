Uma das novidades do Botafogo em 2021, Rafael Carioca estreia contra o Volta Redonda Vítor Silva/Botafogo

Publicado 09/04/2021 21:28

Rio - Na batalha para conquistar um lugar no G-4 da Taça Guanabara, o Botafogo, quinto colocado, com 11 pontos, terá um confronto direto contra o Volta Redonda, sábado, às 21h, no Estádio Raulino de Oliveira, mas não contará com força máxima. Além de Matheus Babi, suspenso, Marcelo Chamusca foi obrigado a adiar a possível estreia de Carli. Em compensação, o treinador deve promover a estreia do lateral-esquerdo Rafael Carioca, ex-Vitória.

Em negociação com o Athletico-PR, Babi será substituído pelo jovem Rafael Navarro. Com a possível saída do camisa 11, o atacante desponta como o substituto natural. A diretoria alvinegra, no entanto, já avalia o mercado em busca de opções com maior bagagem, visando a Série B do Campeonato Brasileiro.

A tendência é que Marcelo Chamusca reforce o meio de campo com mais um volante e Luiz Otávio desponta para ganhar a posição do meia-atacante Marcinho. Liberado pela comissão técnica ao longo da semana para resolver problemas pessoais, Carli perdeu algumas atividades e será preservado. O zagueiro argentino deve estar à disposição na quarta-feira, contra o ABC, em Natal, pela Copa do Brasil. Diagnosticado com covid-19, Romildo aumenta o número de baixas.

O Botafogo deve entrar em campo com a seguinte formação: Douglas Borges, Jonathan, Kanu, Gilvan e Rafael Carioca; Luiz Otávio, Matheus Frizzo e Ricardinho; Felipe Ferreira, Marco Antônio e Rafael Navarro.