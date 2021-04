Kappa e o Botafogo Foto: Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/04/2021 10:52

Rio - O Botafogo acertou a renovação com a Kappa até 2025. De acordo com o jornalista Thiago Franklin, faltam apenas ajustes de detalhes para o contrato ser assinado, mas está bem encaminhado para a fornecedora de material esportivo seguir com a parceria no clube.

Ainda segundo o repórter, o Botafogo considera que há pontos a serem corrigidos, como a distribuição e o percentual a que o clube tem direito. A fornecedora também planeja vender camisas do Alvinegro pelo mundo todo, chegando a continentes como Ásia e Europa.