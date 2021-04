Rafael Navarro comemora o gol de empate na partida contra o Palmeiras, no Allianz Parque Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 10/04/2021 14:00

Rio - Em quinto lugar do Campeonato Carioca, o Botafogo entra em campo neste sábado, pela nona rodada, para enfrentar o Volta Redondoa, no Estádio da Cidadania. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Matheus Babi deve dar lugar a Rafael Navarro, que conversou com site oficial do Alvinegro. Revelado pelo clube carioca, o jogador de 22 anos falou falou sobre os primeiros passos da carreira.

“Foi uma experiência muito boa quando cheguei e fiz minha estreia pelo profissional no Campeonato Carioca. Na questão de descer para a base me ajudou bastante a evoluir aspectos que precisava melhorar e fico feliz em poder estar ajudando o Botafogo de alguma maneira. É o clube que eu amo, que me abriu as portas no futebol profissional e fico feliz com tudo que está acontecendo”, disse Navarro.