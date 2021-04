Botafogo oficializa a contratação do goleiro Douglas Borges, eleito melhor goleiro do Campeonato Carioca 2020 Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/04/2021 17:00

Rio - O Botafogo entra em campo neste sábado precisando vencer o Volta Redonda para continuar sonhando com uma vaga nas semifinais do Campeonato Carioca. A Record TV, que fará a transmissão da partida no Estádio da Cidadania, às 21h, falou com o goleiro Douglas Borges, que já vestiu a camisa do Voltaço e hoje é titular do Alvinegro nas ausências de Gatito Fernández e Diego Cavalieri.

"Passei muito tempo lá, tenho grandes amigos, mas agora estou defendendo as cores do Botafogo. Amizade à parte, nos 90 minutos quero que o Botafogo vença. Vamos fazer de tudo para isso. Vamos fazer de tudo para colocar Botafogo na Série A de novo. Não dá ficar na Série B um clube gigantesco. Meu grande sonho aqui é conquistar títulos com essa camisa e fazer história bonita no Botafogo", disse Douglas.