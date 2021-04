Recuperado de uma lesão no tornozelo direito, Diego Cavalieri perdeu espaço durante a ausência para o xará Diego Loureiro e Douglas Borges Vítor Silva/Botafogo

Publicado 12/04/2021 19:15

Rio - A última atualização do departamento médico do Botafogo trouxe boas notícias para Marcelo Chamusca, que, em breve, deve contar com reforços. Recuperado de uma lesão no tornozelo direito, Diego Cavalieri segue em transição com a preparação física e voltará a ser opção. Experiente, o goleiro, de 38 anos, se machucou no fim do Campeonato Brasileiro e perdeu espaço para o xará Diego Loureiro e Douglas Borges, contratado ao CRB, e titular no início da temporada.

A ausência de Gatito Fernández é ainda mais longa. Desde setembro sem vestir a camisa alvinegra, o goleiro segue em evolução no tratamento no joelho direito, com a regressão do edema ósseo, mas ainda não tem previsão de volta. Assim como Cavalieiri, o paraguaio tem contrato até dezembro.

Nesta segunda-feira, Pedro Castro iniciou o processo de transição para o gramado. Recuperado de uma lesão no joelho esquerdo, o volante, contratado ao Avaí, não joga desde o empate do Botafogo com o Bangu, no dia 13 de março, pelo Campeonato Carioca.



O lateral-esquerdo Hugo, curado de uma lesão na coxa esquerda, também já iniciou a transição no gramado e voltará a ser opção em breve. Quinto colocado no Campeonato Carioca, com 12 pontos, o Botafogo, que ainda busca uma vaga na semifinal da Taça Guanabara, tem como próximo desafio a Copa do Brasil. Na quarta-feira, enfrenta o ABC, às 21h30, em Natal, pela segunda fase da competição.