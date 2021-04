Chamusca: início animador Vítor Silva/Botafogo

Publicado 13/04/2021 09:39

Rio Grande do Norte - Com uma situação bastante delicada no Campeonato Carioca, o Botafogo entra em campo nesta quarta-feira buscando virar a chave e pensar na Copa do Brasil. Em Natal, o Glorioso encara o ABC em busca de um resultado positivo, às 21h30, para avançar de fase na competição.

O treinador Marcelo Chamusca tem apenas uma derrota no comando do Botafogo, mas o excesso de empates e a bem provável eliminação no Carioca deixaram o técnico sob pressão. Uma igualdade contra o ABC, no confronto pela Copa do Brasil, levaria a disputa para a imprevisível disputa por pênaltis.

Com Matheus Babi contratado pelo Athletico-PR, o treinador deverá manter Rafael Navarro como titular na partida desta quinta-feira. O Glorioso deve ir para campo com: Douglas Borges, Jonathan, Kanu, Gilvan e Rafael Carioca; Luiz Otávio, Matheus Frizzo e Ricardinho; Marco Antônio, Felipe Ferreira e Rafael Navarro.

O ABC chegou até a segunda fase da competição, após empatar fora de casa com o Rio Branco. No momento, a equipe está na quarta posição no Campeonato Portiguar. Com sete pontos em três jogos, a equipe de Natal tem o melhor aproveitamento do torneio, já que tem dois jogos a menos que os líderes Globo e América.