Publicado 13/04/2021 18:27

Rio - Após ser anunciado nesta terça-feira como novo reforço do Athletico-PR, o atacante Matheus Babi escreveu uma carta de despedida do Botafogo. Em suas redes sociais, ele demonstrou seu carinho pelo clube e agradeceu a todos que fizeram parte de sua trajetória no clube carioca.

"A vida é feita por ciclos que se iniciam e se encerram. Encerro o meu no Botafogo onde fui muito feliz, conheci pessoas maravilhosas que me ajudaram muito e só tenho que agradecer. A Deus em primeiro lugar pela oportunidade, aos atletas, comissão técnica, funcionários do clube, diretoria e principalmente, a torcida botafoguense pelo imenso carinho que tiveram comigo ao longo desse período. Vou guardar todos em meu coração. Obrigado, Botafogo!", escreveu.



Obrigado, Botafogo! — Matheus babi (@Matheusb97_) April 13, 2021

Matheus Babi chegou ao Botafogo em 2020. Desde então, disputou 48 partidas com a camisa alvinegra e marcou 15 gols. O Glorioso receberá uma compensação financeira de R$ 3 milhões pelo jogador, que pertencia ao Serra Macaense.