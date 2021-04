Douglas Borges, goleiro do Botafogo Divulgação

14/04/2021

Rio - Douglas Borges tem sido uma grata surpresa do Botafogo neste início de temporada. Em entrevista ao site "Globo Esporte", o goleiro analisou seus primeiros meses com a camisa do Glorioso e celebrou a oportunidade de vestir a camisa alvinegra.

"Eu tinha acabado de assinar o contrato com o Novorizontino quando o pessoal do Botafogo entrou em contato comigo. Fiquei muito feliz com o convite, fui conversar com a diretoria do Novorizontino, e os caras foram bacanas demais comigo. E eu sabia que era o momento certo para chegar em um grande clube como o Botafogo. Eu sempre esperei uma oportunidade dessa, quando fui convidado para vir para cá pensei: 'Essa é a oportunidade da minha vida'", afirmou.



Douglas também analisou o desempenho do Botafogo neste início de trabalho com Marcelo Chamusca. Até o momento, o time coleciona seis empates, três vitórias e uma derrota com o treinador.

"É claro que poderia estar melhor com a gente vencendo os jogos, mas empatamos bastante, é começo de trabalho e a gente sabe que requer um tempo para a adaptação de todos aqui no clube. Mas a gente sabe que o trabalho do professor Chamusca está sendo bem feito, temos convicção que vai dar certo", declarou o arqueiro.