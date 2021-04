Marcelo Chamusca Daniel Castelo Branco

Rio - Bicampeão carioca pelo Botafogo, o ex-técnico Joel Santana falou sobre o momento da equipe neste início de temporada. Fora da zona de classificação para a fase final do Carioca, o Alvinegro precisa de uma combinação improvável de resultados para avançar. Em canal no Youtube, o ex-comandante fez um alerta para Marcelo Chamusca e disse que Jair Ventura pode retornar em caso de saída do atual treinador.

"É um time que está mexendo muito, com treinador novo chegando. Tem que entender que empate com pontos corridos é o mesmo que derrota. Contra o Volta Redonda, apesar de ser adversário chato, tinha que arriscar para ganhar o jogo. Vai em jogar em Natal, contra o ABC, não vai ser fácil ganhar lá. Espero que Botafogo faça boa partida e passe, porque esse campeonato tem merenda, dindim" disse Joel, que emendou:

"Todo técnico que não ganha está ameaçado. O técnico do Botafogo tem que dormir com um olho aberto e outro fechado. Está mal no Carioca e vai jogar jogo decisivo na Copa do Brasil. Pode até cair nesse jogo, se bobear, toma uma chulapa de dois ou três. Tem é muita gente batendo na porta lá. Jair tem chance, porque fez bom trabalho no Botafogo, é cria e aluno do papai, deixou saudades no clube", encerrou.