Anselmo Ramón Márcio Cunha/Chapecoense

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 18:52

Rio - Anselmo Ramon é o novo alvo do Botafogo para reforçar o ataque. No entanto, de acordo com o site "Globo Esporte", o Glorioso terá que pagar a multa rescisória à Chapecoense caso queira contratar o jogador de 32 anos.

O contrato do atacante com o time catarinense vai até o fim deste ano. O que poderia pesar para uma saída é uma dívida que a Chape tem com Anselmo, que poderia ser englobado na negociação.

Anselmo Ramon é o alvo do Botafogo para substituir Matheus Babi, que se transferiu para o Athletico-PR. Pela Chape, disputou 49 partidas e marcou 14 gols.