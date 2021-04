Daniel teve grande atuação diante do Criciúma, em 2014 Divulgação

Rio - Morto em 2018 no Paraná, o ex-jogador Daniel obteve uma vitória na Justiça do Trabalho contra o Botafogo. Responsável pelo caso, a juíza Cissa de Almeida Biasoli determinou a penhora de R$ 2.226.922,86 nas contas do clube carioca. A informação é do Esporte News Mundo.



O processo corre desde 2014 na 75ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região (TRT-1). O ex-jogador deixou o clube no mesmo ano através de liminar, após três meses de atraso no pagamento de salários e FGTS.

A decisão da juíza deu 15 dias úteis para o pagamento por parte do Botafogo. No entanto, caso isso não aconteça, o clube terá as contas bloqueadas após este prazo.

Eliminado nos pênaltis para o ABC, pela segunda fase da Copa do Brasil, o Botafogo deixou de arrecadar R$ 1.700.000,00. O próximo compromisso do Glorioso será no sábado, pelo Campeonato Carioca, quando encara o Fluminense precisando da vitória para ainda ter chances de se classificar para a semifinal do Estadual.