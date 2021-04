Jogador Rafael Navarro do Botafogo em partida contra o Grêmio Marcello Dias/Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 15/04/2021 17:43

Rio - O atacante Rafael Navarro pode deixar o Botafogo em breve. De acordo com o comentarista Roger Flores, da TV Globo, o jogador tem sido monitorado de perto pelo Hellas Verona, da Itália, que pode fazer uma proposta.

Atualmente, Navarro tem contrato com o Botafogo até dezembro. A partir de julho, ele já poderia assinar um pré-contrato para deixar o clube de graça no fim do ano.

Publicidade

Rafael Navarro chegou ao Botafogo em 2019. Desde então, entrou em campo pelo clube em apenas 23 partidas e marcou três gols.