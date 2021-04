Walmer Machado quer melhorar o programa de sócio-torcedor do Botafogo Divulgação

Derrotada na última eleição presidencial no Botafogo, em dezembro do ano passado, a Chapa Verde entrou nesta quinta-feira com um protesto contra a direção da Sessão Ordinária do Conselho Deliberativo do Botafogo, que aconteceu na última segunda-feira. No documento, assinado pelos Conselheiros Walmer Machado, Bruno Herrlein e Carlos Alberto Lancetta, as justificativas para a ação foram: a maneira com que transcorreu esta Sessão Ordinária; e também o fato de, segundo o documento, não ter sido cedida a palavra a Conselheiros da Chapa Verde que a solicitaram para tratar dos itens em pauta.

Segundo os integrantes da chapa, a forma como aconteceu a Sessão Ordinária feriu os termos básicos do Regimento Interno do Botafogo. Eles alegam ainda que tudo não passou de "apenas a admissão seletiva de palavra" por parte do presidente do Conselho Mauro Sodré.

Os integrantes da oposição explicaram que o protesto foi formalizado por ferir o artigo 13 e as alíneas “b” e “i” do artigo 22 do Regimento Interno do Conselho Deliberativo do Alvinegro. Eles solicitam que as próximas sessões estejam adequadas às normas do regimento, uma vez que tal ação conseguiria assegurar toda a "representatividade e respeito aos princípios democráticos".

O documento diz também que a votação das pautas da Sessão Ordinária foi realizada de maneira online, o que dificultou qualquer tipo de justificativa por parte dos conselheiros de maneira individual. A Chapa Verde entende que a torcida tem o direito de compreender os votos dados pelos conselheiros de oposição.