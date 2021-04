7º - Hernane - 2012/2014 - 45 gols em 87 jogos (Foto: Gilvan de Souza)

Publicado 16/04/2021 10:00

Rio - O atacante Hernane Brocador, de 35 anos, que foi campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo em 2013, é o favorito de Eduardo Freeland, diretor de futebol do Botafogo, para reforçar o clube de General Severiano. As informações são do portal "Fogo na Rede".

O jogador está treinando em separado no Sport e não está nos planos, apesar de ter contrato até o fim do ano. Hernane marcou sete gols em 38 jogos na última temporada pelo clube pernambucano, que acabou permanecendo na Série A.



Com passagens por Grêmio e Bahia, Hernane viveu o seu melhor momento na carreira vestindo a camisa do Flamengo. Em 2013, o jogador foi o maior artilheiro do Brasil ao marcar 36 gols naquela temporada pelo Rubro-Negro e conduzir o clube carioca ao título da Copa do Brasil.