Rio - A eliminação na Copa do Brasil para o ABC, na última quarta-feira, colocou uma pressão gigantesca sobre o trabalho de Marcelo Chamusca no Botafogo. No entanto, em entrevista ao portal "Fogãonet", o presidente do Glorioso, Durcesio Mello, descartou qualquer chance de demitir o treinador e afirmou que ele precisa de tempo para trabalhar, já que se trata de um elenco reformulado.

"O goleiro é novo, o lateral-direito é novo, o zagueiro é novo, o lateral-esquerdo é novo. O treinador está recebendo jogadores. Não tem tempo para treinar. É jogo o tempo todo. A temporada passada terminou e já começou a nova. É Campeonato Carioca, Copa do Brasil. Ele ainda não teve tempo necessário para treinar", afirmou o mandatário.



"É enorme (a pressão), desde ontem muitos torcedores cobrando, falando ‘Fora Chamusca’. Mas seria loucura fazer isso. É um treinador experiente. Não vou fazer isso", completou.

Durcesio também afirmou que, apesar de descartar a mudança, terá uma conversa com Chamusca e o diretor de futebol, Eduardo Freeland.

"Claro que precisamos e vamos ter uma conversa sobre o que aconteceu. Mas não será algo na linha de cobrança. E sim para traçar os próximos passos, ver o que aconteceu", declarou.