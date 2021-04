Oswaldo de Oliveira LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Publicado 16/04/2021 17:19

Rio - Após receber R$ 3 milhões pela venda de Matheus Babi, o Botafogo teve parte do valor penhorado após decisão do juiz Marco Antônio Belchior da Silveira, da 14ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região (TRT-1). O ex-treinador do Glorioso, Oswaldo de Oliveira realizou o pedido que foi acatado pela Justiça. As informações são do portal "Esporte News Mundo".

De acordo com o site, a penhora foi no valor de 20%. Com isto, aproximadamente R$ 600 mil deverá ser depositado a Oswaldo de Oliveira, ao invés de repassar ao Alvinegro. O Athletico-PR finalizou a contratação de Matheus Babi, após semanas de negociação.

No final de 2019, Botafogo e Oswaldo de Oliveira firmaram acordo na Justiça para quitação da dívida. Na oportunidade, o clube se comprometeu a pagar R$ 4 milhões ao ex-treinador. Já havia sido penhorado anteriormente o montante de R$ 3.142.350,00.

Oswaldo de Oliveira dirigiu o Botafogo de 2012 a 2013. Ele conquistou o título do Campeonato Carioca em 2013 e levou o Glorioso de volta à Libertadores após 18 anos de ausência.