Fellipe Bastos Divulgação/Vasco

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 21:30

Rio - Revelado no Botafogo, mas com maior parte da carreira no Vasco da Gama, o meia Fellipe Bastos pode retornar ao Alvinegro para a disputa da Série B do Brasileirão. Nesta semana, o atleta foi especulado na equipe de Marcelo Chamusca, mas segundo o portal 'Torcedores.com', parte da diretoria não apoia a contratação do meio-campista de 31 anos.

Um dos principais motivos da resistência de alguns membros da alta cúpula do Alvinegro é o fraco desempenho do jogador nas últimas temporadas pelo Vasco. A comissão técnica, por outro lado, vê com bons olhos a chegada do jogador pela experiência. O portal informou que o meia foi oferecido pelo empresário Carlos Leite, que tem boa relação com o Botafogo.