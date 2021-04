CEO Jorge Braga Vitor Silva/Botafogo

Publicado 17/04/2021 10:46

Rio - Eliminado da Copa do Brasil nos pênaltis para o ABC, o Botafogo poderia trazer premiações importantes para a receita alvinegra. Segundo informações do UOL Esporte, o Glorioso já reduziu a folha salarial do futebol em R$ 1 milhão e planeja mais cortes.

Além de mapear a diminuição das despesas do Botafogo, o CEO Jorge Braga, estará em um grupo de trabalho com o diretor de futebol Eduardo Freeland e profissionais da análise de desempenho por acertos nas contratações, de acordo com a realidade financeira.

O futebol não será o único afetado. O planejamento de redução salarial envolve outras áreas, reavaliação de todos os contratos com prestadores de serviços e centralização do processo de compras e pagamentos.