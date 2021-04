Giovanny é uma das apostas do Juventus para a temporada Divulgação

Por MH

Publicado 17/04/2021 13:51

Promessa do tradicional Juventus da Mooca, que vai em busca do acesso à divisão de elite do Campeonato Paulista, o atacante Giovanny pode estar no radar do Botafogo para a sequência da temporada. O jogador, que tem apenas 20 anos, teve uma passagem pela divisão de base do Corinthians, mas não chegou a atuar no time principal. O departamento de futebol do clube de General Severiano não comentou a especulação.

Recuperado de um quadro de Covid-19, o atleta procura não se envolver demais em assuntos relacionados a possíveis transferências. Por enquanto, ele espera apenas poder voltar a jogar em alto nível e poder ajudar ao Moleque Travesso a conquistar seu objetivo na temporada.

Publicidade

"Já era para ter acontecido a minha estreia, mas o Covid-19 me atrapalhou. Perdi um pouco na parte física, mas a paralisação do Paulistão acabou me ajudando nesse sentido. É bom saber que tenho a confiança de toda a comissão técnica", disse Giovanny, que renovou com o clube da Rua Javari até o fim do Paulistão da Série A2.