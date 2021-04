Marcelo Chamusca Vitor Silva / Botafogo

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 18:22

Rio - Titular nas últimas partidas do Botafogo nas últimas semanas, o volante Luiz Otávio pode deixar o clube em breve. O contrato do atleta se encerra no próximo mês e ainda existe indefinição sobre a renovação. Segundo o jornalista Thiago Franklin, ele teve sondagens de outros clubes, mas a prioridade do meia é estender o vínculo com o Alvinegro.

Contratado no início de 2020, Luiz Otávio não tem passagem de destaque na equipe até aqui. Apesar da curta passagem, já renovou contrato duas vezes, ambas com reajuste salarial, o que irritou a torcida do Alvinegro. Revelado pelo Paraná, o jogador de 24 anos também já defendeu Atlhetico Paranaense, Santa Cruz e CRB. Ainda não marcou gols pelo Botafogo.