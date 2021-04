Anselmo Ramón Márcio Cunha/Chapecoense

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 18:03

Rio - Desejo do Botafogo para reforçar seu ataque, Anselmo Ramon se animou com o interesse do clube carioca. Segundo o jornal “Diário do Iguaçu”, de Chapecó, o jogador tenta uma liberação junto à Chapecoense para poder vestir a camisa alvinegra.

Para liberar Anselmo Ramon, a Chapecoense quer receber a multa rescisória, que gira em torno de R$ 1 milhão. No entanto, como tem uma quantia a receber do clube catarinense, o jogador tenta um acordo para conseguir se transferir.



Anselmo Ramon foi um dos destaques da Chapecoense na última temporada. Em 44 jogos, o artilheiro balançou as redes 12 vezes.