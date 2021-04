Lecaros Vítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 22:30

Rio - Dois dos seis jogadores que haviam ganhado férias prolongadas no Botafogo voltaram aos treinos. De acordo com o 'Ge.com', o lateral Barrandeguy e o atacante Lecaros retornaram ao Nilton Santos e fizeram trabalhos na academia, separados do elenco principal. Ambos não estão nos planos da diretoria, mas tem contrato até dezembro com o clube carioca.

Ainda segundo o portal, a dupla, ao chegar para treinar, viu que os materiais estavam separados dos demais jogadores e reclamaram com os funcionários, gerando clima desconfortável no ambiente. Kevin, Cascardo, Davi Araújo e Rhuan são outros que ainda estão de férias e não devem ser aproveitados. Ao 'Ge', o peruano Lecaros se falou sobre o assunto.

"É uma situação complicada, que me deixa um pouco chateado. É muito ruim ver tudo de fora e não poder ajudar. Aprendi a amar esse clube e a torcida, que sempre foi incrível comigo. Estou pronto para uma oportunidade e tenho certeza que posso contribuir muito dentro de campo", comentou o atleta chegou a receber sondagem do Avaí, mas o negócio não avançou.